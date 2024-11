1 Kritiker werfen Jake Paul vor, mit Boxkämpfen nur sein Image stärken zu wollen. Foto: Michael Potts F1/ Shutterstock

Jake Paul und Boxen? Was einst als kurioses Hobby begann, hat sich längst zu einer erfolgreichen Karriere entwickelt. In der kommenden Nacht vom 15. auf den 16. November trifft er nun auf keinen Geringeren als die Boxlegende Mike Tyson im AT&T Stadium.











Jake Paul ist eine der umstrittensten und zugleich einflussreichsten Figuren im modernen Boxen. Mit seiner Karriere begann er nicht im Ring, sondern in sozialen Netzwerken, wo er ein Millionenpublikum an Fans und Followern aufbaute. Doch was anfänglich wie ein Ausflug eines Influencers ins Boxen wirkte, hat sich als ernsthafte Leidenschaft entwickelt. Jake Paul geht heute in den Ring, um sich mit Mike Tyson zu messen – ein Aufeinandertreffen, das für Furore sorgt.

Das ist Jake Paul Jake Paul wurde am 17. Januar 1997 in Cleveland, Ohio geboren und wuchs im nahen Westlake auf. Sein älterer Bruder Logan Paul steht ebenfalls in der Öffentlichkeit. Gemeinsam begannen die beiden, Videos aufzunehmen, als Jake zehn Jahre alt war. Bruder Logan Paul hat mittlerweile ebenfalls eine sportliche Karriere eingeschlagen und ist als Wrestler aktiv. 2019 gaben Jake Paul und Tana Mongeau ihre Verlobung bekannt. Mongeau war ebenfalls durch Social Media berühmt geworden und viele Fans vermuteten, die Beziehung sei nicht echt und diene lediglich Publicity-Zwecken. Am 28. Juli 2019 heirateten die beiden in Las Vegas. Laut Medienberichten hatte das Paar jedoch keine Heiratserlaubnis beantragt, wodurch die Ehe nicht rechtsverbindlich wäre. Die Trauung wurde von MTV im Rahmen einer Reality-Show über Mongeau begleitet. In der Show erklärte Mongeau später, dass die Zeremonie lustig gemeint war und lediglich Spaß und Content bringen sollte. Das Paar trennte sich offiziell im Januar 2020. Seit April 2023 ist Jake Paul mit der niederländischen Eisschnellläuferin Jutta Leerdam zusammen. In der US-Wahl unterstütze er zunächst den republikanischen Kandidaten Vivek Ramaswamy, später Donald Trump. Umstrittener YouTube-Star Jake Paul: Diesen Namen kennt man sowohl in den sozialen Medien als auch in der Boxwelt. Der 27-jährige Amerikaner begann als Influencer auf Plattformen wie Vine und YouTube und etablierte sich als einer der ersten Social-Media-Stars, der seine Bekanntheit zu einem lukrativen Geschäft ausbaute. Sein Vermögen wird auf 80 Millionen US-Dollar geschätzt. Wie viel er für den Kampf gegen Tyson bekommt, ist offiziell nicht bekannt, doch während einer Pressekonferenz soll Paul gesagt haben: „Ich bin hier, um 40 Millionen Dollar zu verdienen und eine Legende auszuschalten.“ Jake Paul war bereits zu seinen YouTube-Zeiten eine polarisierende Figur, die immer wieder durch Kontroversen und Skandale Schlagzeilen macht. Zu den Vorwürfen gegen ihn gehört seine Beteiligung an Unruhen während der George-Floyd-Proteste, unlautere Werbung für Kryptowährungen sowie Missachtung von COVID-19-Richtlinien. Zwei ehemalige Weggefährtinnen beschuldigten Paul außerdem, sexuell übergriffig geworden zu sein. Über den Ausgang dieser Anschuldigungen ist derzeit nichts bekannt; Jake Paul hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Vom Influencer zum Boxer? Auch seine Boxkarriere bleibt umstritten, da Kritiker ihm vorwerfen, Kämpfe vor allem als Marketinginstrument zu nutzen und Gegner ungleich auszuwählen. Er trat bereits gegen den ehemaligen UFC-Kämpfer Tyron Woodley und den Ex-Basketballspieler Nate Robinson an und konnte diese Kämpfe, zur Überraschung vieler Kritiker, für sich entscheiden. Damit erlangte er nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Respekt innerhalb der Boxszene – auch wenn die Skepsis nicht völlig verflogen ist. Jake Paul gegen Mike Tyson Mit dem Kampf gegen Mike Tyson erreicht Pauls Karriere nun einen neuen Höhepunkt. Der 58-jährige Tyson, eine Boxlegende, die in den 1980er und 1990er Jahren als einer der gefährlichsten Schwergewichtsboxer der Welt galt, kehrt für dieses Spektakel in den Ring zurück. Während Tyson in den letzten Jahren vor allem mit sporadischen Comebacks und seinem Podcast „Hotboxin’ with Mike Tyson“ für Schlagzeilen sorgte, hat auch er nie das Boxen aus den Augen verloren. Die Begegnung zwischen dem erfahrenen Veteranen und dem aufstrebenden Boxer Jake Paul verspricht ein spannendes Event zu werden. Beim Wiegen verpasste die Boxlegende seinem Kontrahenten eine Ohrfeige und sorgte damit für noch mehr Wirbel. Kritiker werfen Paul vor, mit Boxkämpfen nur sein Image und seine Marke zu stärken. Doch seine Fans sehen in ihm jemanden, der zeigt, dass Leidenschaft und Engagement in jeder Branche zu Erfolg führen können. Egal, wie das Match ausgeht, eines ist sicher: Jake Paul ist längst mehr als nur ein YouTube-Star.