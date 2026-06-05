Zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden an Inkontinenz. Das Rems-Murr-Klinikum bietet als spezialisiertes Zentrum individuell abgestimmte Therapien, die Betroffenen helfen.

Sie ist eine Volkskrankheit, über die fast niemand spricht: Allein in Deutschland leiden rund zehn Millionen Menschen verschiedensten Alters an Inkontinenz, teilt die Deutsche Kontinenz Gesellschaft mit. Die meisten Betroffenen leiden still, anstatt Hilfe zu suchen – die Scham ist zu groß und das Thema immer noch ein Tabu. So leidet die Lebensqualität massiv, denn das Problem begleitet die Menschen Tag für Tag und verstärkt sich, wenn es nicht behandelt wird.

Die gute Nachricht: Wenn sich Betroffene entschließen, das Problem anzugehen und medizinischen Rat in einer darauf spezialisierten Einrichtung suchen, stehen die Chancen gut, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Eine solche Anlaufstelle gibt es auch im Landkreis: Das Rems-Murr-Klinikum in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bietet Hilfe bei Blasenschwäche, Stuhlinkontinenz, Beckenbodenbeschwerden und Organsenkungen und ist nun als Kontinenz- und Beckenbodenzentrum erneut auf drei Jahre zertifiziert worden.

„Viele Betroffene schränken ihren Alltag stark ein und suchen aus Scham oft erst spät Hilfe“, sagt Boris Jukic, der Koordinator des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums in Winnenden. „Dabei lassen sich die Beschwerden heute in vielen Fällen deutlich lindern oder sogar vollständig behandeln.“ Ein interdisziplinäres Team bietet dazu eine spezialisierte Diagnostik und individuelle Therapie bei Blasen-, Darm- und Beckenbodenbeschwerden an.

Frauen dreimal häufiger betroffen: Ursachen und Zusammenarbeit im Zentrum

Von Beckenbodenproblemen sind überdurchschnittlich oft Frauen betroffen: Sie leiden rund dreimal häufiger daran als Männer. Ursachen dafür sind beispielsweise Schwangerschaften und Geburten, hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren, aber auch Übergewicht, chronische Erkrankungen oder vorausgegangene Operationen. Grundsätzlich können Inkontinenz und Beckenbodenfunktionsstörungen aber Menschen jeden Alters und Geschlechts betreffen. Weil die Gründe für das Leiden häufig vielfältig sind, arbeiten im Zentrum in Winnenden Fachärztinnen und Fachärzte aus den Bereichen Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Urologie eng zusammen.

Gemeinsam stimmen sie Diagnostik und Therapie individuell auf die Patientinnen und Patienten ab. Je nach Diagnose kommen konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten zum Einsatz. Dazu zählen Beckenbodentraining, Physiotherapie, medikamentöse Therapien oder moderne operative Verfahren wie Schrittmachersysteme, spezielle Injektionstechniken oder roboterassistierte Eingriffe. Im Zentrum, das es seit dem Jahr 2017 gibt, werden durchschnittlich pro Jahr rund 800 Neupatienten abteilungsübergreifend betreut.

Zertifizierung bestätigt höchste Behandlungsqualität im Zentrum

Für die Zertifizierung musste das Zentrum, das eines von deutschlandweit insgesamt 41 zertifizierten Einrichtungen ist, umfangreiche Qualitätsstandards erfüllen. Bewertet wurden unter anderem die fachübergreifende Zusammenarbeit, die medizinische Expertise, moderne Diagnoseverfahren und die Breite des Therapiespektrums. Für Patientinnen und Patienten steht das Zertifikat für höchste Behandlungsqualität und eine verlässliche Orientierung bei der Wahl der passenden Therapie.

Für Betroffene bietet das Zentrum Spezialsprechstunden an. Je nachdem, welche Beschwerden vorliegen, werden Termine entweder über das Sekretariat der Gynäkologie und Geburtshilfe (Telefon 0 71 95/59 13 60 00; E-Mail: gynaekologie.winnenden@rems-murr-kliniken.de), das Sekretariat der Urologie (Telefon 0 71 95/59 13 93 00; E-Mail: urologie.winnenden@rems-murr-kliniken.de) oder über das Sekretariat der Allgemeinchirurgie (Telefon 0 71 95/59 13 91 80; E-Mail: allgemeinchirurgie.winnenden@rems-murr-kliniken.de) vergeben. Für die Vorstellung in den Spezialsprechstunden des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums ist eine Überweisung durch eine Fachärztin beziehungsweise einen Facharzt erforderlich.

Am 17. Juni ab 17 Uhr informiert das interdisziplinäre Kontinenz- und Beckenbodenzentrum am Rems-Murr-Klinikum Winnenden im Rahmen der Vortragsreihe „Medizin am Mittwoch“ über das Thema „Inkontinenz und Senkung – Was tun?“ Die Expertinnen und Experten erläutern dabei in der Klinik-Cafeteria Auszeit, Am Jakobsweg 1, Ursachen, Diagnoseverfahren und individuelle Therapiemöglichkeiten. Im Anschluss an den Vortrag beantworten sie Fragen aus dem Publikum.