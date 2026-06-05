Zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden an Inkontinenz. Das Rems-Murr-Klinikum bietet als spezialisiertes Zentrum individuell abgestimmte Therapien, die Betroffenen helfen.
Sie ist eine Volkskrankheit, über die fast niemand spricht: Allein in Deutschland leiden rund zehn Millionen Menschen verschiedensten Alters an Inkontinenz, teilt die Deutsche Kontinenz Gesellschaft mit. Die meisten Betroffenen leiden still, anstatt Hilfe zu suchen – die Scham ist zu groß und das Thema immer noch ein Tabu. So leidet die Lebensqualität massiv, denn das Problem begleitet die Menschen Tag für Tag und verstärkt sich, wenn es nicht behandelt wird.