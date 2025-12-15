Weltweihnachtscircus Stuttgart: Wie Chinesische Meteore den Canstatter Wasen verzaubern

Die Zirkuswelt feiert die Dalian Meteor Troupe aus China. Im Weltweihnachtscircus wirbeln zehn Akrobaten Meteore und sich durch die Luft. Wie kam es dazu?
Die Dalian Meteor Troupe aus China verzaubert im Weltweihnachtscircus das Publikum mit einer furiosen Mischung aus akrobatischen Sprüngen, Jonglage, Salti und flink umherfliegendem Lichterglanz. Ihre Welt sind die Meteore – die Sternschnuppen. Im chinesischen Zirkus haben sie in Form von kleinen Schalen, die an Seilen gebunden jongliert werden, eine lange Tradition. Dort gibt es extra Artisten, die dafür ausgebildet werden, um mit diesen Meteoren zu jonglieren.