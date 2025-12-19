Weltweihnachtscircus Stuttgart: Taubennummer gestrichen – doch wer schützt die Künstler vor Hass im Netz?

Tierschutz ja, Hass nein: Digitale Vorwürfe zur Tauben-Show im Weltweihnachtscircus zeigen, wie Empörung Fakten verdrängt und Menschen massiv belastet, kommentiert Uwe Bogen.
Es sollten Tiere geschützt werden – doch dabei ist ein Mensch psychisch verletzt worden. Wo bleibt der Aufschrei der Menschenschützer? Der Magier Sergey Stopakov, der im Stuttgarter Weltweihnachtscircus mit Tauben gezaubert hat und das nicht mehr tun wird, sieht sich in den sozialen Medien heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Auf die massiven Bedrohungen, die der Ukrainer erhält, hat die Polizei reagiert und nun Ermittlungen aufgenommen.