Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Welche Preise haben die Artisten in Monte Carlo gewonnen?

Die Freude ist groß bei den chinesischen Artisten: Erst haben sie das Publikum im Weltweihnachtscircus verzaubert, jetzt die Jury in Monte Carlo. Wer erhielt Gold?
Im Stuttgarter Weltweihnachtscircus hat die Dalian-Meteor-Troupe aus China mit ihren umherwirbelnden zehn Akrobaten das Publikum fasziniert und nun gleichfalls auch die Jury beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo überzeugt, dass es eine herausragende Leistung ist, die hier gezeigt wird. Sie haben den Silbernen Clown gewonnen, wie Lin Quan, Managerin der Gruppe, mitteilt. Jahrelang haben sie auf diese Auszeichnung hingearbeitet.