Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Welche Preise haben die Artisten in Monte Carlo gewonnen?

Die Freude ist groß bei den chinesischen Artisten: Erst haben sie das Publikum im Weltweihnachtscircus verzaubert, jetzt die Jury in Monte Carlo. Wer erhielt Gold?

Im Stuttgarter Weltweihnachtscircus hat die Dalian-Meteor-Troupe aus China mit ihren umherwirbelnden zehn Akrobaten das Publikum fasziniert und nun gleichfalls auch die Jury beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo überzeugt, dass es eine herausragende Leistung ist, die hier gezeigt wird. Sie haben den Silbernen Clown gewonnen, wie Lin Quan, Managerin der Gruppe, mitteilt. Jahrelang haben sie auf diese Auszeichnung hingearbeitet.

In der Manege schleudern sie nicht nur sich, sondern auch kleine Schalen, die an Seilen festgebunden sind, umher, die Meteoren, die Sternschnuppen. Sie bilden Pyramiden, schleudern die bunt beleuchteten Meteore umher, jonglieren, schlagen Salti und lassen die Sternschnuppen tanzen. Und oben auf der Artisten-Pyramide steht der 18-jährige Guo Meng Xiang, der sich schon in Stuttgart stolz fühlte in dieser Rolle. Ihr hartes Training, von dem sie berichtet haben, hat sich gelohnt. Der Wunsch „Jia yóu" – viel Glück ist Realität geworden. Sie haben den ersehnten „Oscar der Zirkuswelt" in Monte Carlo bekommen und freuen sich.

Ungarische Post mit Angelina Richter im Weltweihnachtscircus. Foto: LICHTGUT

Und noch einen Preis gab es: Angelina Richter hat mit ihrer „Ungarischen Post“ den Goldenen Clown in Monte Carlo gewonnen, wie Produzent Henk van der Meijden erklärt. Es war die Vorführung, die die Tierschutzaktivisten von Peta in Stuttgart im Weltweihnachtscircus bei mehreren Demonstrationen kritisiert hatten. Es sei eine gefährliche Nummer, so van der Meyden, sie sei bei der Aufführung dreimal gefallen. „Es war ihre letzte Ungarische Post, die sie zeigt.“ Richter wolle sich nun künftig auf die Freiheitsnummern konzentrieren, die auch Richters Vater mache. „Richter hat stehende Ovationen in Monte Carlo bekommen“, so van der Meijden.

Er freut sich über die Preise. Es seien spektakuläre Nummern, viele Menschen wissen, wieviel dahinter stecke. Der Weltweihnachtscircus in Stuttgart wird künftig auf Tiere verzichten: „Das Wohl der Tiere liegt uns sehr am Herzen, und ein tierfreier Zirkus ist nach heutiger Sicht zeitgemäß und eine Weiterentwicklung unseres Programms, so der Produzent.