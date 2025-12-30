Weltweihnachtscircus in Stuttgart: Keine Tiere mehr? – Zirkuslegende will auf den Willen des Publikums hören

Nach Protesten gegen Pferdenummern im Weltweihnachtscircus prüft Zirkuslegende Henk van der Meijden die Zukunft von Tieren in der Show – entscheidend sei der Wunsch des Publikums.
Der 88-jährige Zirkusgründer Henk van der Meijden verfolgt die Debatte um Tiere im Zirkus sehr aufmerksam, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir beobachten den Austausch der Argumente ganz genau.“ Zugleich signalisiert er Bereitschaft zum Umdenken: „Wenn das Stuttgarter Publikum keine Tiere mehr im Programm sehen will, werden wir darauf künftig verzichten.“ Man wolle kein Programm gegen den Willen der Besucherinnen und Besucher machen.