Weltvegetariertag am 1. Oktober: Bei „fleischlos“ empfiehl mancher Koch Huhn

Japan gilt weltweit als kulinarische Großmacht. Doch die Küche des ostasiatischen Landes scheint nicht für Menschen gemacht, die lieber vegetarisch oder vegan essen.
„Ist Hühnchen okay?“ Jede Person, die einmal in einem Restaurant in Japan nach einem Gericht gefragt hat, das kein Fleisch enthält, kennt diese Rückfrage vom Kellner. Und auf den Hinweis, dass Hühnchen ja Fleisch ist, kommt auch meist zuverlässig die höfliche Nachfrage: „Verstehe. Wie wäre es mit Fisch?“ Dann sind in allen Augen am und um den Tisch nur noch Fragezeichen zu sehen. Vegetarisch? Was? Was ist daran so schwer?