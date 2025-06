Weltstars in Affalterbach

6 US-Sängerin Alicia Keys performte auf der Bühne neben dem neuen Supersportwagen GT XX. Foto: StZN/Veronika Kanzler

Die Sportwagenschmiede Mercedes-AMG feiert am Mittwochabend die Weltpremiere ihres neuen Konzeptfahrzeugs GT XX – und verwandelt ein Parkhaus zur Open-Air-Disco.











AMG hat heute die Weltpremiere des neuen Supersportwagens GT XX (1360 PS) direkt am Hauptsitz in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) gefeiert. Dabei erlebten Mitarbeiter und geladenen Gäste in sommerlicher Hitze ein Spektakel – abseits des neuen Autos.