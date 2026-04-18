Weltpremiere in Nürtingen: „Neue Dimension der Präzision“ –Medius Klinik gelingt einzigartige OP

Die Mediziner am Krankenhaus des Kreises Esslingen haben erstmals zwei hochmoderne Technologien miteinander kombiniert. Was die Methode für Patienten bedeutet.
Die kreiseigenen Medius Klinik Nürtingen feiert eigenen Angaben zufolge eine gelungene Weltpremiere: Erstmals wurden zwei hochmoderne Technologien in einer einzigen Wirbelsäulenoperation miteinander kombiniert. Das Besondere daran: Eine individuell angepasste 3-D-Schraube wird dabei vollständig navigationsgestützt eingesetzt – präziser, schonender und für Patientinnen und Patienten sicherer als andere Verfahren.