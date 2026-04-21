"Der Teufel trägt Prada 2" kommt am 30. April in die deutschen Kinos. Bei der Weltpremiere am Montagabend in New York City gaben die Stars des Films in hinreißenden Outfits schon einmal einen Vorgeschmack.

Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) haben sich bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City mit bester Laune gezeigt. Sie posierten Arm in Arm auf dem roten Teppich, wobei sie immer wieder scherzten und lachten. Vor allem aber präsentierten die Stars des Films vor dem Lincoln Center wieder jede Menge spannende Haute Couture. Und die wird auch noch anderweitig zum Einsatz kommen: Während des Livestreams der Premiere wurde bestätigt, dass die von den Darstellern getragenen Designs am Dienstag an das Komitee zum Schutz von Journalisten gespendet werden.

Anne Hathaway in Louis Vuitton, Meryl Streep in Givenchy Die Hingucker am Montagabend waren einmal mehr natürlich die Hauptdarstellerinnen. Anne Hathaway, die gerade vom "People"-Magazin zur schönsten Frau der Welt gekürt wurde, erinnerte mit ihrem Outfit stark an ihre Figur Andy Sachs. Laut WWD trug sie ein maßgeschneidertes Louis-Vuitton-Kleid von Nicolas Ghesquière. Das rote Satinkleid bestach durch ein korsettartiges Oberteil mit herzförmigem Ausschnitt und spitzen "Hörnern" an den Seiten sowie einen voluminösen, wadenlangen Rock.

Ihre Kollegin Meryl Streep hatte sich ebenfalls für die Signalfarbe Rot entschieden. Der Look der 76-Jährige war ebenfalls im Stil ihrer Filmfigur Miranda Priestley gehalten: Einem dramatischen roten Ledercape von Givenchy, entworfen von Sarah Burton, mit einer Krawatte als Zierelement und langen schwarzen Opernhandschuhen. Bei den Accessoires orientierte sie sich offensichtlich an "Vogue"-Legende Anna Wintour und trug eine große Sonnenbrille im Bug-Eye-Stil.

Emily Blunt setzte dem starken Rot ein helles Kleid entgegen, das in seinem Schnitt allerdings umso auffälliger war. Es bestach durch einen asymmetrischen Tüllrock mit mehreren Lagen in verschiedenen Längen.

Stanley Tucci erschien wie Streep mit einer Sonnenbrille. Dazu kombinierte er ein schwarzes Samtjackett mit einer schmal zulaufenden Hose, einem weißen Unterhemd, einer grauen Krawatte und einem passenden Einstecktuch.

Einen weiteren Hingucker neben dem Hauptcast bildete "Bridergton"-Star Simone Ashley (31), die neu in der Fortsetzung dabei ist: Sie trug ein limettengrünes Abendkleid von Miuccia Prada, das hinten eine lange Schleppe hatte und vorne kurz geschnitten war, sodass sie viel Bein zeigte.