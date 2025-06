Weltpremiere in Affalterbach: Neue Hinweise: Alicia Keys tritt wohl bei AMG-Party auf

1 Aus der Ferne ist zu erkennen, dass offenbar schon die Bühne für Alicia Keys bereitet wird. Foto: privat

In Affalterbach wird AMG am Mittwochabend ein Konzeptfahrzeug enthüllen. Dazu werden namhafte Stars erwartet – wie offenbar zwei weltbekannte DJs und eine Soul-Queen.











Das Eismobil hat am Mittwochnachmittag bei Gluthitze in Affalterbach vor dem Rathausplatz Station gemacht. Gesprächsthema bei den dort versammelten Bürgern ist aber gar nicht mal so sehr die willkommene Abkühlung, sondern das Event, das am Abend bei der ortsansässigen Luxuswagenschmiede AMG steigen wird. Die Mercedes-Tochter möchte ein „revolutionäres“ Konzeptfahrzeug präsentieren, umgarnt von einer Party, zu der Stars aus verschiedenen Branchen angekündigt wurden. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Ereignis steht in Form einer abgedeckten Karosse vor dem Verwaltungssitz.