Zwölf Staffeln, vier Emmys - und bislang keine Neuauflage: Jim Parsons hat klargestellt, dass er für ein Reboot von "The Big Bang Theory" aktuell nicht zur Verfügung stünde. Sheldon Cooper? Aktuell kein Thema.
Bittere Nachrichten für alle "TBBT"-Fans: Jim Parsons (53) hat keine Sehnsucht nach Sheldon Cooper. Das ist, in aller Kürze, die Botschaft, die der Emmy-Preisträger beim Auftritt in der US-Talkshow "The View" mitgebracht hat. Parsons war eigentlich gekommen, um für seine Rolle im Broadway-Musical "Titanique" zu werben. Doch natürlich ließ sich die Frage nach einer möglichen Rückkehr zu "The Big Bang Theory" von den Moderatoren nicht vermeiden.