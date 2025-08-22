Immer mehr Firmen steigen ins Rüstungsgeschäft ein. Sie suchen weitere Geschäftsfelder abseits ihrer bisherigen Branche. Wie sehen die Pläne von Großunternehmen und Mittelstand aus?
Über drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich der gesellschaftliche Wind gedreht. Die Bundeswehr rüstet auf und viele Unternehmen im Südwesten wollen zusätzlich Geschäfte mit dem Einstieg in die Produktion von Rüstungsgütern machen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte in Stuttgart, es würden sich neue Chancen für die Unternehmen ergeben. „Um die höheren Produktionsvolumina zu sichern und die Resilienz der Lieferketten zu steigern, setzen Unternehmen in der Branche zunehmend auf eine Diversifizierung ihrer Zulieferer.“