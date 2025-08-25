Weissenhofsiedlung Stuttgart: Stuttgart versteckt die wichtigste Wohnsiedlung der Welt

In Stuttgart steht die renommierteste Wohnsiedlung der Welt, das 100-Jahr-Jubiläum wird groß gefeiert. Immer noch trägt nicht mal eine Haltestelle den Namen Weissenhofsiedlung. Warum?
Wahrzeichen hat Stuttgart einige, manche allerdings sind gut versteckt. Fritz Leonhardts Fernsehturm sehen Besucherinnen und Besucher von weither, doch den Weg zu einer anderen Weltsensation – der Weissenhofsiedlung – müssen Stuttgarterinnen und Stuttgarter, erst recht auswärtige Besucher, mühsam suchen. Und wer von der Existenz der Häuser renommierter Architekten von Hans Scharoun bis Mies van der Rohe noch nie gehört hat, wird bei einer Stadterkundung vermutlich auch nichts davon erfahren.