Bei einem Brand am Montagnachmittag in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) sind laut Angaben der Polizei „entgegen ersten Erkenntnissen“ zwei Personen leicht verletzt worden. Zudem sei ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich entstanden. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers sei noch ungeklärt.

Gegen 13.30 Uhr waren die Polizei und die Feuerwehr über den Brand in dem Gebäude in der Stuttgarter Straße informiert worden. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs hätten sich drei Personen in dem Haus befunden. Diese wurden der Polizei zufolge von einer Bewohnerin des Hauses und einen Zeugen aus dem brennenden Gebäude geholt. Zwei von ihnen hätten Rauchgasvergiftungen erlitten und seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Das Haus ist laut der Polizei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort.