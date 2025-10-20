Weinstube Fröhlich in Stuttgart: Wo der VfB-Chef hinterm Tresen steht und alle Gäste tanzen

Die Bühne ist kaum größer als eine Weinkiste – doch was sich darauf abspielt, ist großes Kino. Wo VfB-Chef Alex Wehrle hinter dem Tresen steht, bringt Eric Gauthier alle zum Tanzen.
Während im Leonhardsviertel ein Nachbarschaftsstreit entbrannt ist und damit Schlagzeilen macht, beweist die Weinstube Fröhlich, dass in der Altstadt auch Nähe, Lebensfreude und Gemeinschaft zuhause sind. Das Lokal, das seit Anbeginn Kulturschaffende anzieht, wirkt wie ein großes Wohnzimmer: warm, einladend, fast familiär. Fröhliche Menschen gehen hier ein und aus, allein schon, weil Spätzle, Maultaschen und Rostbraten zu den besten der Stadt zählen.