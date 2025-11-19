Zwei Männer geraten am Montagabend am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach aneinander. Dabei sind auch gefährliche Waffen im Spiel.
Verstörende Szenen haben sich am späten Montagabend am Bahnhof in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, soll dort gegen 23.45 Uhr ein 24-Jähriger von einem 42 Jahre alten Mann zunächst mit einem Cuttermesser bedroht und anschließend von diesem mit einer Machete verfolgt worden sein. Die beiden Männer haben sich laut der Polizei „zumindest flüchtig gekannt“.