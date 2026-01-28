Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher stehlen rund 30 Mundharmonikas

1 Die Einbrecher hatten es auf Mundharmonikas abgesehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/KaixKitschenberg

Statt Fernseher und Keyboard nehmen die Täter die Instrumente und Schnaps mit. Wer steckt hinter dem Einbruch mit der ungewöhnlichen Beute?











Rund 30 Mundharmonikas, selbst gebrannten Schnaps und zwei kleine Handwerksmaschinen haben Einbrecher im Rhein-Neckar-Kreis erbeutet. Die bislang unbekannten Täter waren zwischen Montag und Dienstag in ein Einfamilienhaus in Weinheim eingestiegen, wie die Polizei mitteilte. Demnach kletterten sie mit einer Leiter an ein Fenster im Obergeschoss und gelangten so in das Gebäude.