Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis: 81-Jährige nach Brand tot entdeckt - Kind leicht verletzt

Nachbarn sehen, dass es in einer Wohnung brennt und rufen die Feuerwehr. Doch für eine 81-Jährige kommt jede Hilfe zu spät. Die Ursache für den Brand ist zunächst unklar.
Beim Löschen eines Brandes in einer Wohnung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Einsatzkräfte hätten die 81-Jährige noch aus dem Gebäude geholt, der Rettungsdienst habe dann allerdings ihren Tod festgestellt, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Durch aufsteigenden Rauch aus der Erdgeschosswohnung sei ein siebenjähriges Kind in einer darüberliegenden Wohnung leicht verletzt worden.