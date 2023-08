1 Das Weingut Sonnenhof: idyllisch am Gündelbacher Wachtkopf gelegen. Foto: Werner Kuhnle

Im Weingut Sonnenhof in Vaihingen-Gündelbach geht es erstmal wie gehabt weiter. Insolvenzverwalter und Inhaber arbeiten an einer Lösung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Nachricht hat in der Branche viele überrascht: Das Weingut Sonnenhof in Vaihingen-Gündelbach hat Insolvenz angemeldet. Bei dem Betrieb handelt es sich nicht um irgendwen. Der Sonnenhof in Gündelbach ist eines der renommiertesten und größten Privatweingüter in Württemberg. Allerdings gibt es massive wirtschaftliche Probleme. Deshalb ist man Ende Juli den „wichtigen und nicht vermeidbaren Schritt der Insolvenz gegangen“, sagt der Inhaber Martin Fischer.