Weingarten in Oberschwaben: Nachbarn jahrelang ausgespäht? Urteil gegen Familie erwartet

1 Vier Angeklagte stehen wegen Stalkings vor Gericht. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Systematisch soll eine Familie aus dem oberschwäbischen Weingarten ihre Nachbarn ausspioniert haben. Vor Gericht stehen alle vier Mitglieder wegen Stalkings. Nun soll das Urteil fallen.











Über mehrere Jahre hinweg soll eine Familie aus dem oberschwäbischen Weingarten ihre Nachbarn belästigt und ausgespäht haben. Das Elternpaar und ihre beiden bereits erwachsenen Töchter sind unter anderem wegen Stalkings in besonders schwerem Fall angeklagt. Vor dem Amtsgericht in Ravensburg wird am Donnerstag (ab 13.00 Uhr) das Urteil erwartet.