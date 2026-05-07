Die Region auf der Flasche: Der Weinmacher-Zusammenschluss „Weinbergwerk“ bewirtschaftet Steillagen entlang von Neckar und Enz. Jetzt gibt es drei neue Weine.

Es geht um die Buchstaben N und E. Sie stehen für Neckar und Enz. Das sind die beiden Flüsse, an denen im Kreis Ludwigsburg die Weinberg-Steillagen in die Höhe ragen. „N&E“ ist daher auch der Name der neuen Weine, die das „Weinbergwerk“ kürzlich vorgestellt hat – einen Blanc de Noir, einen Rosé und einen Rotwein aus den Steillagen an Neckar und Enz.

Das Weinbergwerk ist eine Gemeinschaft eigenständiger Weinmacherinnen und Weinmacher an den beiden Flüssen, die gemeinsam Verantwortung für die Zukunft der terrassierten Weinberg-Steillagen übernehmen wollen. Ihr Ziel ist es, hochwertige Weine zu fairen Preisen im Handel zu platzieren und gleichzeitig die einzigartige Kulturlandschaft stärker ins Bewusstsein der Verbraucher zu rücken.

Roßwag und Marbach sind mit dabei

Zu den beteiligten Betrieben des Weinbergwerks gehören die Lauffener Weingärtner, die Lembergerland Kellerei in Roßwag, das Teamwerk Esslingen sowie die Weingärtner Marbach. Sie alle bewirtschaften Flächen entlang des Neckars beziehungsweise der Enz, sie alle setzen sich bewusst für die Bewirtschaftung und Förderung der Steillagen ein. Jeder Betrieb hat seine eigene Handschrift, eigene Geschichte und eigene Art zu arbeiten – „verbunden durch den Anspruch, Wein aus Herkunft, Handarbeit und Verantwortung für die Landschaft entstehen zu lassen“, so die Verantwortlichen.

In den vergangenen eineinhalb Jahren arbeiteten die beteiligten Betriebe intensiv an der Entwicklung des Weinstils, der Markenbildung und des Flaschendesigns. Mit der ersten Abfüllung ist nun ein bedeutender Schritt geschafft: Die Weine sind ab sofort erhältlich. Sie wurden bereits auf den Weinmessen Eurovino in Karlsruhe sowie bei den BW Classic in Dresden vorgestellt.

Auch der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier darf sich von den Weinen nun ein Bild machen. Weinbergwerk-Geschäftsführerin Lisa Ernst und Vorstandsmitglied Michael Böhm überreichten ihm je eine Flasche Blanc de Noir, Rosé und Rot – verbunden mit einem Dank für dessen Engagement zur Unterstützung der Steillagen sowie der Unterstützung durch den Landkreis.

Die Weinbergsteillagen prägen seit Jahrhunderten das Landschaftsbild des Landkreises Ludwigsburg. Angesichts der Herausforderungen am Weinmarkt unterstützt der Landkreis das Gemeinschaftsprojekt in der Startphase mit rund 290.000 Euro. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit der Steillagenbewirtschaftung zu stärken und damit langfristig zum Erhalt dieser arbeitsintensiven Kulturlandschaft beizutragen.

Der Landrat zeigte sich begeistert von dem Projekt und der Gestaltung der neuen Marke: „Die geballte Steillagen-Kompetenz von Neckar und Enz gibt es nun als geschmacksintensiven Wein – es ist eine sehr gelungene Idee, über die Marke N&E unsere Region auf die Flasche zu bringen.“

Steillagen, Kulinarik und Kultur

Die neuen Weine werden am Samstag, 9. Mai, im Rahmen einer Kulturveranstaltung in Ludwigsburg präsentiert. Gemeinsam mit der Pianistin Sophie Pacini erwartet die Besucher ein besonderer Abend aus Kultur und Genuss. Unter anderem werden die Food- und Travel-Influencerin @valerialesecret, Landrat Dietmar Allgaier und Weinbergwerk-Geschäftsführerin Lisa Ernst im Talk über Steillagen, Kulinarik, Gesellschaft und Kultur sprechen.

Die Veranstaltung findet im Foyer von Mann + Hummel statt und startet um 17 Uhr. Tickets sind über die beteiligten Betriebe sowie über die Homepage des Weinbergwerks www.einfach-ne.de erhältlich.