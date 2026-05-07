Die Region auf der Flasche: Der Weinmacher-Zusammenschluss „Weinbergwerk“ bewirtschaftet Steillagen entlang von Neckar und Enz. Jetzt gibt es drei neue Weine.
Es geht um die Buchstaben N und E. Sie stehen für Neckar und Enz. Das sind die beiden Flüsse, an denen im Kreis Ludwigsburg die Weinberg-Steillagen in die Höhe ragen. „N&E“ ist daher auch der Name der neuen Weine, die das „Weinbergwerk“ kürzlich vorgestellt hat – einen Blanc de Noir, einen Rosé und einen Rotwein aus den Steillagen an Neckar und Enz.