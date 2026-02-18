Die Krise im Weinbau schreitet voran. Zwei Experten fordern in einem Brandbrief, die Kräfte auf eine einzigartige Lage in Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) zu konzentrieren.
Die Hälfte aller Rebflächen in Württemberg wird innerhalb der kommenden Jahre verschwunden sein. Davon gehen Experten mittlerweile aus. Das betrifft auch die Lagen im Landkreis Ludwigsburg, speziell die Hänge entlang des Neckars. Ein Areal sticht dabei heraus – und zwar der Käsberg in Mundelsheim. Was macht ihn so besonders und wie kann man ihn retten?