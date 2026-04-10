Der Ausblick vom Kleinheppacher Kopf offenbart Lücken in den Weinbergen. Nun grasen Schafe in den Steillagen des Remstals, um Zeit zu gewinnen. Doch die Krise der Wengerter ist tiefer.
Er wirkt ein wenig trostlos, der Ausblick vom 440 Meter hohen Kleinheppacher Kopf. An klaren Tagen reicht der Blick bis zur Burg Teck oder hinüber zum Hohenstaufen, gut vierzig Kilometer entfernt. Doch wer von hier oben über die Rebhänge des Remstals schaut, erkennt weniger die Weite als eine Leerstelle: In den Wengerten, die sich wie Schuppen über die Hänge legen, klaffen Lücken. „Kulturbruch“, nennt das ein Sprecher des Weinbauverbands Württemberg. Ein hartes Wort für eine stille Veränderung.