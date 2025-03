Wein-Tipp: Großartiger Lemberger aus Löchgau

1 Lemberger zählt zu den wichtigsten Rebsorten in Württemberg. Jener von Jan Gosch gehört zu den besten Newcomern. Foto: Julia Schramm/Julia Schramm

Gründerinnen und Gründer sind meist aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt. Sie sollten kreativ sein, mutig, fleißig, die richtigen Leute kennen. Jan Gosch hat in allen Bereichen die volle Punktzahl erreicht. Nach Lehre und Studium beschloss der junge Kerl aus Löchgau (Kreis Ludwigsburg), ein eigenes Weingut aufzubauen, was in der aktuellen Krise im Weinbau auch viel Mut erfordert; manche würden wahrscheinlich von Tollkühnheit sprechen.