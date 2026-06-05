Wein-Tipp: Frischer Rosé mit Botschaft

1 Buntes Logo, spannender Wein: Der Rosé aus der NE-Serie macht Spaß. Foto: hog

Dass der Kampf für die Steillagen in Württemberg auch Spaß machen kann, zeigt der Rosé des Weinbergwerks. Unter dem Motto Neckar und Enz (NE) zeigt er, was geht.











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Die Situation der Steillagen ist verheerend. Hektar um Hektar wird gerodet, an vielen Hängen wuchern längst wilde Brombeeren, wo bis vor Kurzem noch gepflegte Rebstöcke standen. Doch alles Jammern nutzt nichts: Weinbau in den Steillagen rentiert sich nicht mehr, weil dort keine Maschinen eingesetzt werden können und kaum ein Kunde bereit ist, einen Aufschlag für die teure Handarbeit zu bezahlen. Trotzdem gibt es eine Reihe von Projekten, die sich für die prägenden Terrassen an Neckar und Enz engagieren, darunter ist auch ein bemerkenswertes Revival. Vier etablierte Genossenschaften haben sich entschlossen, die vor mehr als zehn Jahren schon einmal etablierte Marke Weinbergwerk wieder aufleben zu lassen. Gemeinsam vermarkten die Lauffener Weingärtner, das Teamwerk Esslingen, die Weingärtner Marbach und das Lembergerland in Roßwag vier Weine unter einem Dach. Die Zeit des Understatements haben sie dabei für beendet erklärt, stattdessen lautet das neue Motto: „Gemeinsam Großes schaffen“.