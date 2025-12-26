Weihnachtsfolge auf Bora Bora: Paradiesisch! Timothy Peach feiert 25-jähriges Traumschiff-Jubiläum

Schauspieler Timothy Peach ist Teil der Weihnachtsfolge "Traumschiff: Bora Bora". Damit feiert er gewissermaßen sein 25-jähriges Jubiläum auf dem TV-Kreuzfahrtschiff. Warum es für ihn "das Paradies" war, erzählt er im Interview. Dabei scherzt er auch über seine "kleine Schurken"-Rolle.

In der Weihnachtsepisode des ZDF-Klassikers "Das Traumschiff: Bora Bora" (26.12., 20:15 Uhr) spielt Timothy Peach (62) diesmal einen "kleinen Bösewicht" - und das mit spürbarer Freude an der Rolle. Für den Münchner Schauspieler war es bereits der dritte Einsatz auf dem "Traumschiff" - rund 25 Jahre nach seinem ersten Auftritt im Jahr 2000 (Seychellen). "Damals war es noch mit Wolfgang Rademann und der MS Deutschland", erinnert er sich im Interview mit spot on news. "Das war also in gewisser Weise ein Jubiläum für mich", sagt er über die neueste Folge.

Viele aus dem Team habe er noch von früher gekannt, das Wiedersehen sei sehr bewegend gewesen. Auch die Zusammenarbeit mit den neueren Kolleginnen und Kollegen beschreibt Peach als äußerst angenehm. "Barbara Wussow [seit 2018] kenne ich schon ewig, Daniel Morgenroth [seit 2019] kommt wie ich vom Theater, und Florian Silbereisen [seit 2019] war super vorbereitet und freundlich zu allen", sagt er. Eine improvisierte Szene über Korallenriffe sei spontan entstanden - "das war echtes Teamwork".

Für Timothy Peach war es "das Paradies"

Apropos Korallenriffe, nicht immer wird beim "Traumschiff" alles auch tatsächlich vor Ort im jeweiligen Zielland gedreht, vielen Szenen entstehen an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Doch Timothy Peach war für die Dreharbeiten tatsächlich auf der Südsee-Insel Bora Bora in Französisch-Polynesien, wie er erzählt. "Ich hatte zwar nur einen kleinen Einsatz, aber ich habe gesagt: Ich will unbedingt mitkommen. Zum Glück hat die Produktion mir das ermöglicht."

Als leidenschaftlicher Taucher sei es für ihn das Paradies gewesen. "Unter Wasser herrscht absolute Stille - das ist meine Form von Meditation. Niemand redet, man hört nur das Blubbern des Sauerstoffs und sieht diese wunderbaren Geschöpfe. Das macht demütig", schwärmt er.

Timothy Peach: "Ich bin seefest"

Privat ist Peach Kreuzfahrten ebenfalls nicht abgeneigt. "Ich war schon auf einigen Schiffen, auch beruflich mit einem Theaterprogramm. Ich kann sagen: Ich bin seefest", berichtet er lachend. Nach einer privat herausfordernden Zeit und einem intensiven Theaterjahr mit rund 150 Vorstellungen wünscht sich der Schauspieler nun "Gesundheit, Gelassenheit - und vielleicht einen schönen Film", bei dem er mitspielt. "Ich würde mich freuen, wieder öfter im Fernsehen zu sein", so Peach. Und wenn es erneut eine Schurkenrolle werden sollte, hätte Peach auch nichts dagegen - im Gegenteil: "Ich spiele gern den charmanten Bösewicht - einer, bei dem man erst zu spät merkt, dass er einem eigentlich Schrottpapiere verkauft hat", lacht er.

Humor und Gelassenheit zeigt der Münchner auch bei der Frage nach fast unvermeidlichen Feiertags- und Kreuzfahrkilos: "Tja, die Faustregel auf Kreuzfahrten lautet ja: zweieinhalb Kilo pro Woche. Ich versuche, das durch viel Bewegung auszugleichen", erklärt Peach und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Aber ehrlich gesagt: Ich habe inzwischen ein entspanntes Verhältnis zu meinem Körper. Ich sage mir: Ich habe eine schöne erotische Schwungmasse, da tut sich keiner weh."

"Das Traumschiff: Bora Bora" läuft am 26. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF. In der Mediathek ist der Film bereits verfügbar.