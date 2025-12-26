Weihnachtsfolge auf Bora Bora: Paradiesisch! Timothy Peach feiert 25-jähriges Traumschiff-Jubiläum

Schauspieler Timothy Peach ist Teil der Weihnachtsfolge "Traumschiff: Bora Bora". Damit feiert er gewissermaßen sein 25-jähriges Jubiläum auf dem TV-Kreuzfahrtschiff. Warum es für ihn "das Paradies" war, erzählt er im Interview. Dabei scherzt er auch über seine "kleine Schurken"-Rolle.
In der Weihnachtsepisode des ZDF-Klassikers "Das Traumschiff: Bora Bora" (26.12., 20:15 Uhr) spielt Timothy Peach (62) diesmal einen "kleinen Bösewicht" - und das mit spürbarer Freude an der Rolle. Für den Münchner Schauspieler war es bereits der dritte Einsatz auf dem "Traumschiff" - rund 25 Jahre nach seinem ersten Auftritt im Jahr 2000 (Seychellen). "Damals war es noch mit Wolfgang Rademann und der MS Deutschland", erinnert er sich im Interview mit spot on news. "Das war also in gewisser Weise ein Jubiläum für mich", sagt er über die neueste Folge.