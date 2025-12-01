Weihnachts(un)kultur: Der fatale Trend zum frühen Christbaum

Immer mehr Familien stellen sich den Weihnachtsbaum schon zum 1. Advent in die Wohnung. Dabei wäre Warten so wichtig, sagt unser Autor Eberhard Wein.
Früher freuten wir uns über weiße Weihnachten, heute sind wir froh, wenn es nicht kahle Weihnachten werden. Zwei Drittel aller Weihnachtsbäume, meldet das Statistische Bundesamt dieser Tage, werden schon im November geschlagen und ausgeliefert. Wir wollen das so. Denn in immer mehr Familien steht das Jahresendgewächs spätestens zum ersten Advent schwer behangen im überheizten Wohnzimmer.