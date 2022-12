1 Weihnachten zu Hause auf Netflix: Wann kommt Staffel 3? Foto: Netflix

Seit 2019 verschönert die norwegische Serie „Weihnachten zu Hause" (Hjem til jul) die Vorweihnachtszeit. Fans warten gespannt auf die 3. Staffel. Wie ist der aktuelle Stand der Serie?















Premiere feierte „Weihnachten zu Hause“ am 5. Dezember 2019 auf Netflix. Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel, folgte im Dezember 2020 die 2. Staffel der Serie. Seither warten alle Serienfans auf Staffel 3 – dabei ist unklar, ob es die überhaupt geben wird.

Weihnachten zu Hause – Staffel 3: Aktueller Stand

Die Seite „WHENETFLIX“ will Informationen zu einer neuen Staffel haben und schreibt, dass die nächste Staffel am 15.12.2023 auf Netflix erscheint. Allerdings ist nicht klar, woher die Seite ihre Informationen hat. Auch die Info darüber, dass die 3. Staffel laut Whenetflix „wieder“ 10 Folgen haben soll, bezieht sich auf keine konkrete Quelle. Staffel 1 und 2 von „Weihnachten zu Hause“ hatten jeweils 6 Folgen.

Die norwegische Seite tv2.no berichtet, dass Regisseur Per Olav Sørensen die Serie nach der 2. Staffel verlassen hat, die Produktion aber weiterhin unter anderem bei Netflix liegt. Eine 3. Staffel sei möglich, aber dann ohne den bisherigen Regisseur. Warum es bisher keine neue Staffel gibt, weiß Sørensen nicht.

Hauptdarstellerin Ida Elise Broch ist in Norwegen bereits seit über 15 Jahren als Schauspielerin aktiv. Laut der norwegischen Seite bekommt sie noch immer regelmäßig Nachrichten zur 3. Staffel von „Weihnachten zu Hause“ – und hätte selbst auch Lust darauf. Für die Fans besteht also noch ein wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Johanne & Co.

Die Fans vermissen Johanne (Ida Elise Broch) aus "Weihnachten zu Hause". Bildquelle: Netflix

Neue norwegische Weihnachtsserie mit „Johanne“: Ein Sturm zu Weihnachten

Zwar wird es 2023 keine neue Staffel von „Weihnachten zu Hause“ geben, aber Fans der Serie können sich mit etwas Neuem trösten. Am 16. Dezember startet auf Netflix die Serie „Ein Sturm zu Weihnachten“. Hauptdarstellerin ist auch dieses Mal wieder Ida Elise Broch und Regie führte, wie bei den ersten 2 Staffel „Hjem til Jul“, Per Olav Sørensen.

Neue Serie mit Ida Elisa Broch (rechts): "A Storm for Christmas", ab 16. Dezember 2022 auf Netflix. Bildquelle: Netflix

In der Serie geht es um Reisende, die wegen eines Sturms kurz vor Weihnachten an einem Flughafen festsitzen und mit ihren Schicksalen und Geschichten aufeinandertreffen. Ebenfalls wieder mit von der Partie: Dennis Storhøi (Papa Tor) sowie Line Verndal (Johannes Kollegin Eira) und Ghita Nørby (die rüstige Patientin mit COPD).