Wegen Wasserschaden in Weissach: 45 Kita-Kinder müssen in Festhalle umziehen

1 Die Räumlichkeiten der Weissacher Kita Villa Kunterbunt können wegen eines Wasserschadens mindestens drei Monate nicht mehr genutzt werden. Zur Schadensbehebung wurden im Gebäude auch Bautrockner aufgestellt Foto: imago/Guido Schiefer

Weil ein Wasserschaden in einer Weissacher Kita über die Feiertage unentdeckt blieb, stand Wasser wohl mehrere Tage zentimeterhoch. Das Gebäude ist nicht mehr nutzbar – die Alternative werden Festhalle und Schule.











Link kopiert



Wegen eines umfangreichen Wasserschadens können rund 100 Kinder für mindestens drei Monate nicht in den Räumlichkeiten der Weissacher Villa Kunterbunt betreut werden. 60 Hortkinder und 45 Kindergartenkinder werden stattdessen während der Sanierung in Schulräumen und die Flachter Festhalle umziehen. Ursache für den Schaden war eine defekte Toilettenspülung im Kindergartengebäude. Wohl wegen der Feiertage fiel dieser Schaden wohl erst am 27. Dezember auf. „Zu diesem Zeitpunkt lief das Wasser vermutlich bereits ein paar Tage“, so Bürgermeister Jens Millow. Das Wasser habe einige Zentimeter hoch im Gebäude gestanden und so nicht nur die gesamte Ausstattung in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch in Wände und Boden eingedrungen. Bis zur direkt angrenzenden Grundschule Flacht sei das Wasser laut Bürgermeister glücklicherweise nicht geflossen. „Zwischen den Feiertagen wurde das Oberflächenwasser durch eine Firma und die kräftige Unterstützung des Kita- und Hortteams entfernt, die Möbel entsprechend nach Schaden sortiert und Bautrockner aufgestellt“, berichtet Millow. Am 2. Januar hatte man sich in der Verwaltung über Sanierung und Auswirkung des Schadens beraten.