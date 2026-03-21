Wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen: Weitere Haftstrafe für Hör mal, wer da hämmert-Star Zachery Ty Bryan

In "Hör mal, wer da hämmert" hat Zachery Ty Bryan ein Millionenpublikum begeistert. Doch nach dem frühen Ruhm folgte vor allem Ärger mit dem Gesetz. Immer wieder fiel er mit Alkoholkonsum und Gewaltausbrüchen auf. Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, während er bereits im Gefängnis sitzt.
Der frühere Kinderstar Zachery Ty Bryan (44), der durch die Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" bekannt wurde, ist wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zu 19 Monaten Gefängnis in Oregon verurteilt worden. Erst im Februar hatte er wegen einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2024 in Riverside County eine 16-monatige Haftstrafe erhalten, die er in einem kalifornischen Gefängnis verbüßt.