Wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen: Weitere Haftstrafe für Hör mal, wer da hämmert-Star Zachery Ty Bryan

In "Hör mal, wer da hämmert" hat Zachery Ty Bryan ein Millionenpublikum begeistert. Doch nach dem frühen Ruhm folgte vor allem Ärger mit dem Gesetz. Immer wieder fiel er mit Alkoholkonsum und Gewaltausbrüchen auf. Nun wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, während er bereits im Gefängnis sitzt.

Der frühere Kinderstar Zachery Ty Bryan (44), der durch die Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" bekannt wurde, ist wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zu 19 Monaten Gefängnis in Oregon verurteilt worden. Erst im Februar hatte er wegen einer Trunkenheitsfahrt im Jahr 2024 in Riverside County eine 16-monatige Haftstrafe erhalten, die er in einem kalifornischen Gefängnis verbüßt.

"Was er braucht, ist Hilfe" Am Freitag nahm er per Videoschalte am Prozess teil, wo er sich laut seines Anwalts schuldig bekannte, sich entschuldigte und einräumte, dass er Hilfe bei seinem Alkoholproblem benötige. "Das Urteil war übertrieben", kritisierte sein Anwalt John Kolego später gegenüber "TMZ". "Zachary hat viel Schlimmes erlebt." Trotz seiner Einlassungen habe der Richter "diese Strafe" verhängt. Gegenüber "People" wies der Jurist auf die "sehr traumatische Kindheit" seines Mandaten hin. Der 44-Jährige sei "als Kind missbraucht und ausgebeutet" worden und habe seitdem mit Schwierigkeiten zu kämpfen. "Ihn ins Gefängnis zu schicken, ist aber definitiv nicht die richtige Lösung. Was er braucht, ist Hilfe."

Festnahme im November

Die jetzige Strafe geht auf den November 2025 zurück , als Bryan und seine Partnerin Johnnie Faye Cartwright in Oregon festgenommen wurden. Das Paar war mit seinen drei gemeinsamen Kindern unterwegs. Als er ausstieg, soll sie versucht haben, ihn zu überfahren, wie "Page Six" berichtete. Bryan konnte ausweichen, doch seine Verlobte landete mit den Kindern an Bord in einem Straßengraben. Johnnie Faye Cartwright wird unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen, Bryan wurde wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen. Er war 2020 und 2023 zweimal wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. Im letzteren Fall wurde er zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, die ihm jeglichen Kontakt zum Opfer, das Verlassen des Gebiets ohne Erlaubnis, den Konsum von Alkohol und das Begehen neuer Straftaten untersagte, bis seine Strafe planmäßig in diesem Jahr enden sollte.

Acht Staffeln lang verkörperte er Brad Taylor

Zachery Ty Bryan spielte neben Tim Allen und Patricia Richardson in allen acht Staffeln von "Hör mal, wer da hämmert" (1991 bis 1999) die Rolle des Sohnes Brad Taylor. Außerdem war er in Episoden von "Der Prinz von Bel-Air", "Boston Public" und "Veronica Mars" sowie 2006 in "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" zu sehen.