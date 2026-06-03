Wegen schwerkranker Mette-Marit: Ingrid Alexandra in Norwegen gelandet

Am Montag hatte Kronprinz Haakon angekündigt, dass Prinzessin Ingrid Alexandra aus Australien zurück nach Norwegen reisen will, um der kranken Mette-Marit beizustehen. Nun ist sie bereits in der Heimat gelandet und auch Haakon kommt früher aus Japan zurück.
Die Familie eilt zu Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52): Die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) ist schwer an chronischer Lungenfibrose erkrankt und ihr Gesundheitszustand soll sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert haben. Um ihrer Mutter beizustehen, ist nun Prinzessin Ingrid Alexandra (22) nach Norwegen zurückgekehrt.