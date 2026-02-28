Wegen Palästina-Aktivismus: Susan Sarandon spricht über Hollywood-Ausschluss

Susan Sarandon hat bei den Goya-Awards in Barcelona offen über die Folgen ihres politischen Engagements gesprochen. Seit 2023 sei die Oscar-Preisträgerin de facto aus Hollywood ausgeschlossen und erhalte keine Rollenangebote mehr.
Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon (79) hat am Rande der Goya-Awards in Barcelona offen über die beruflichen Konsequenzen gesprochen, die sie aufgrund ihrer pro-palästinensischen Haltung erfahren hat. Auf einer Pressekonferenz am Freitag berichtete die Schauspielerin laut "Variety", dass sie seit ihren öffentlichen Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen de facto von der US-Filmindustrie ausgeschlossen wurde.