Wegen Nutzung von Forever Young: Deutsche Band Alphaville geht gegen Trump vor

Donald Trump teilte diese Woche ein KI-generiertes Video mit dem Kulthit "Forever Young". Die Münsteraner Band Alphaville reagiert empört und will jede weitere Nutzung verbieten.

Die deutsche Popband Alphaville wehrt sich entschieden dagegen, dass Donald Trump (79) ihren Welthit "Forever Young" verwendet. Der US-Präsident hatte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein durch künstliche Intelligenz erstelltes Video geteilt, das seinen Alterungsprozess von der Kindheit bis in die Gegenwart im Zeitraffer zeigt. Untermalt wurde dieser Clip ohne Genehmigung der Urheber mit der melancholischen Hymne der Band aus Münster.

Klares Statement von Alphaville In einem deutlichen Statement auf Instagram stellte die Gruppe, die zudem durch den Hit "Big in Japan" international berühmt wurde, klar, dass sie Trumps politische Ansichten in keiner Weise unterstütze und diese sogar weitgehend verabscheue. Die Band kündigte an, rechtliche Schritte einzuleiten, um den Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernen zu lassen.

Sänger Marian Gold unterzeichnete die Erklärung mit dem ausdrücklichen Verbot, Musik von Alphaville jemals wieder für Zwecke der Republikanischen Partei oder ihres Präsidenten zu nutzen. Besonders pointiert wirkt dabei der abschließende Gruß aus dem "alten Europa".

Alphaville sind nicht die ersten Musikkünstler, die sich gegen Trumps Nutzung ihrer Songs wehren. Unter anderem haben Bruce Springsteen, John Legend, ABBA, die Foo Fighters und viele weitere ihm untersagt, ihre Musik zu verwenden.