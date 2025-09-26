Wegen Kriegsführung im Gazastreifen: Umstrittene Teilnahme Israels am ESC wird zur Abstimmung gestellt

Die umstrittene Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest soll zur Abstimmung gestellt werden. Die Europäische Rundfunkunion berief für November eine Online-Abstimmung ein.
Die umstrittene Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) wird zur Abstimmung gestellt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) bestätigte am Freitag, dass sie für November eine Online-Abstimmung der Mitgliedsländer zur ESC-Teilnahme angesetzt habe. Zuletzt hatte es vermehrt Forderungen gegeben, Israel wegen seines Vorgehens im Gazastreifen vom ESC 2026 in Wien auszuschließen.