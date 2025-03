Wegen Kostenexplosion: Leonberger Pumptrack ist in der Warteschleife

Ertmals Vesperkirche in Sindelfingen Große Tafelrunde mitten in der Kirche

Am 16. und 17. April wird die Sindelfinger Martinskirche zum ersten Mal zu einem besonderen Treffpunkt. In der „Vesperkirche“ darf kostenlos gegessen, getrunken und gequatscht werden. Es wird etwas anders als beim VfB in der Stuttgarter Leonardskirche.