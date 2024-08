Wegen Karstadt-Aus im Leonberger Leo-Center: Auch Postbank schließt bald

1 Bald geschlossen: die Postbank und der DHL-Shop in den Karstadt-Räumlichkeiten. Foto: Marius Venturini

Die Filiale des Geldhauses mit ihrem DHL-Shop in den Karstadt-Räumlichkeiten schließt ebenfalls Ende August. Die Suche nach einem neuen Standort läuft, allerdings gibt es dort dann keine Postdienstleistungen mehr.











Bei Karstadt im Leo-Center gehen am 24. August die Lichter aus. Betroffen von der Schließung ist auch die Postbank-Filiale in den Räumlichkeiten im Untergeschoss. Die Auskunft auf einem Zettel an der Glastür ist knapp: „Von der Schließung der Galeria-Filiale ist leider auch diese Postbank-Filiale betroffen. Wir freuen uns darauf, Sie voraussichtlich im nächsten Jahr an einem neuen Standort in Leonberg begrüßen zu dürfen.“ Überschrieben ist die Botschaft damit, dass die Filiale im Untergeschoss des Leo-Centers ab eben jenem 24. August geschlossen hat. Wer in Sachen Bankgeschäfte oder Paketsendungen unterwegs ist, muss sich also neue Adressen suchen. Zur Vollständigkeit: auch die sind auf dem Aushang bereits angegeben.