Wegen Hasskommentaren: Lisa Straube erstattet nach Tod ihres Sohnes Strafanzeige

Anfang Februar verloren Lisa Straube und Furkan Akkaya ihren vier Monate alten Sohn. Neben Anteilnahme erreichten sie auch üble Hasskommentare. Jetzt wehrt sich die 25-Jährige juristisch gegen die verbalen Angriffe auf ihr verstorbenes Kind.
Lisa Straube (25) zieht nach dem plötzlichen Tod ihres viermonatigen Sohnes Xavi juristische Konsequenzen: Wie die Influencerin der "Bild"-Zeitung bestätigte, hat sie mehrere Anzeigen gegen Verfasser von Hasskommentaren im Netz bei der Staatsanwaltschaft erstattet.