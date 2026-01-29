Victoria Swarovski erfüllt sich im Mai einen Lebenstraum: Sie moderiert den ESC in Wien. Doch wer führt dann durch "Let's Dance"? RTL hat eine bestens bekannte Vertretung gefunden: Laura Wontorra.
Für Victoria Swarovski (32) wird der Mai 2026 zum möglicherweise aufregendsten Monat ihrer Karriere. Die beliebte Moderatorin darf den Eurovision Song Contest in Wien präsentieren. Am 16. Mai führt sie in der Wiener Stadthalle durch das große Finale der größten Musikshow der Welt. Auch die beiden Halbfinals am 12. und 14. Mai liegen in ihren Händen. An ihrer Seite steht der österreichische Schauspieler Michael Ostrowski (53), bekannt aus Filmen wie "Kokowääh 2", "Bibi & Tina" und "Die Känguru-Verschwörung".