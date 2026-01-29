Victoria Swarovski erfüllt sich im Mai einen Lebenstraum: Sie moderiert den ESC in Wien. Doch wer führt dann durch "Let's Dance"? RTL hat eine bestens bekannte Vertretung gefunden: Laura Wontorra.

Für Victoria Swarovski (32) wird der Mai 2026 zum möglicherweise aufregendsten Monat ihrer Karriere. Die beliebte Moderatorin darf den Eurovision Song Contest in Wien präsentieren. Am 16. Mai führt sie in der Wiener Stadthalle durch das große Finale der größten Musikshow der Welt. Auch die beiden Halbfinals am 12. und 14. Mai liegen in ihren Händen. An ihrer Seite steht der österreichische Schauspieler Michael Ostrowski (53), bekannt aus Filmen wie "Kokowääh 2", "Bibi & Tina" und "Die Känguru-Verschwörung".

Doch was bedeutet das für "Let's Dance"? Die RTL-Tanzshow läuft schließlich freitagabends - und am 15. Mai steckt Victoria mitten in den ESC-Vorbereitungen. Die Lösung: Laura Wontorra (36) springt ein. Das gab der Sender jetzt bekannt. Die Sportmoderatorin wird an diesem Abend gemeinsam mit Daniel Hartwich (47) durch die Sendung führen.

Die Fans von Victoria Swarovski können aber aufatmen: Schon eine Woche später, am 22. Mai, kehrt die gebürtige Innsbruckerin wieder auf ihren angestammten Platz bei "Let's Dance" zurück. Der ESC-Ausflug bleibt also ein einmaliges Intermezzo in der laufenden Staffel.

14 Promis kämpfen um den Pokal

Die 19. Staffel von "Let's Dance" verspricht ohnehin jede Menge Spannung. Unter den Kandidaten finden sich bekannte Gesichter aus allen Bereichen des Showgeschäfts: Content Creatorin und "Princess Charming" Vanessa Borck, Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus und Sängerin Nadja Benaissa wollen ebenso den Pokal holen wie "GZSZ"-Star Jan Kittmann oder Comedian Simon Gosejohann. Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, "Ninja Warrior"-Held Joel Mattli und Content Creator Willi Whey sind mit dabei. Model Betty Taube, Entertainer Ross Antony, Musiker Milano und Impact-Creatorin Bianca Heinicke komplettieren das Staraufgebot.

Am 27. Februar um 20:15 Uhr startet die neue Staffel live bei RTL mit der großen Kennenlernshow. Dann erfahren die Zuschauer endlich, welche Promis mit welchen Profitänzern übers Parkett schweben werden.