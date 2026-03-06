Wegen einer Wette: Michael Bully Herbig kündigt Live-Show in München an

Michael Bully Herbig tritt am 10. September 2026 in der Münchner Olympiahalle auf - und das alles wegen einer Wette. Das Besondere: Ein Programm hat er nicht. Der Ticketvorverkauf startet in wenigen Tagen.
Was bringt einen der bekanntesten deutschen Entertainer dazu, erstmals solo auf einer der größten Bühnen des Landes zu stehen? Eine Wette. Eine, die Michael Bully Herbig (57) nach eigenem Bekunden in einem schwachen Moment per Handschlag besiegelt hat - und die er nun wohl oder übel einlösen muss.