Jenna Ortega ist kein Fan von Künstlicher Intelligenz und sieht Risiken für die Filmbranche und Welt. Die Schauspielerin hofft jedoch, dass die KI eine neue künstlerische Revolution auslöst.

Jenna Ortega (23) warnt vor Künstlicher Intelligenz. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, übte die Schauspielerin beim Filmfestival in Marrakesch Kritik an KI und erklärte, es sei leicht, sich vor den Auswirkungen von KI auf die Filmbranche und die Welt zu fürchten. Die 23-Jährige sagte weiterhin, wenn man auf die Geschichte der Menschheit zurückblicke, "gehen wir einfach immer zu weit". Sie fügte hinzu, dass es sich mit KI "so anfühlt, als hätten wir in gewisser Weise die Büchse der Pandora geöffnet".

Die Schauspielerin zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass der Anstieg von KI zu einer neuen künstlerischen Revolution führen könnte. "In diesen schwierigen und verwirrenden Zeiten drängt es den Künstler oft dazu, sich mehr zu äußern, mehr zu tun, damit es zu einem neuen Erwachen und Leidenschaft" kommt.

Ihrer Ansicht nach stößt Künstliche Intelligenz an bestimmte Grenzen. "Es gibt bestimmte Dinge, die KI einfach nicht imitieren kann. Ein Computer hat keine Seele."

Auch Bong Joon-ho ist kein Fan von KI

Ortega sagte, sie hoffe, dass KI eines Tages zu einer Art "geistigem Junkfood wird", von dem uns schlecht wird, ohne dass wir wissen, warum. Derzeit ist die Schauspielerin Teil der Jury des marokkanischen Festivals, die von Bong Joon-ho (56) angeführt wird. Auch der Oscarpreisträger äußerte Kritik an Künstlicher Intelligenz.

Bong stimmte Ortega zu und sagte, KI könne insofern "gut" sein, als dass "es der Beginn einer Ära ist, in der die Menschheit endlich ernsthaft darüber nachdenkt, was nur Menschen imstande sind, leisten zu können". Der Regisseur fügte jedoch mit einem Scherz hinzu, er wolle eine Armee gründen, die es sich zum Ziel macht, KI auf der ganzen Welt zu vernichten.