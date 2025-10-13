Wechseljahre als Motivation: Lets Dance-Star Motsi Mabuse verrät ihr Abnehmgeheimnis

Motsi Mabuse hat eine optische Verwandlung hingelegt. Statt auf Abnehmspritzen zu setzen, schwört die "Strictly Come Dancing"- und "Let's Dance"-Jurorin auf klassische Methoden, um in Topform zu bleiben. Ihre Motivation: die bevorstehenden Wechseljahre.
Motsi Mabuse (44) hat verraten, wie sie ihr neues Wunschgewicht erreicht hat. Als die Tänzerin im September zur neuen Staffel von "Strictly Come Dancing" zurückkehrte, sorgte ihr verändertes Aussehen für Gesprächsstoff. Doch statt auf Abnehmspritzen setzt sie auf klassische Methoden.