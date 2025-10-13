Wechseljahre als Motivation: Lets Dance-Star Motsi Mabuse verrät ihr Abnehmgeheimnis

Motsi Mabuse hat eine optische Verwandlung hingelegt. Statt auf Abnehmspritzen zu setzen, schwört die "Strictly Come Dancing"- und "Let's Dance"-Jurorin auf klassische Methoden, um in Topform zu bleiben. Ihre Motivation: die bevorstehenden Wechseljahre.

Motsi Mabuse (44) hat verraten, wie sie ihr neues Wunschgewicht erreicht hat. Als die Tänzerin im September zur neuen Staffel von "Strictly Come Dancing" zurückkehrte, sorgte ihr verändertes Aussehen für Gesprächsstoff. Doch statt auf Abnehmspritzen setzt sie auf klassische Methoden.

Ihre Strategie klingt simpel, erfordert aber Disziplin: Krafttraining, eine umgestellte Ernährung mit Nüssen, Obst und Salat sowie regelmäßige Saunabesuche. "Ich mache Krafttraining und baue Muskeln auf", erzählte Motsi der britischen Zeitung "The Sun". Die Kombination aus gezieltem Sport und ausgewogener Ernährung zeigt sichtbare Erfolge.

Keine Lust auf Panikmache

Was die Jurorin besonders antreibt, ist die Vorbereitung auf eine neue Lebensphase. Die Wechseljahre stehen bevor, und Mabuse möchte gewappnet sein. "Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein", erklärt sie offen. Dabei stört sie die negative Berichterstattung zu diesem Thema: "Ich hasse es, dass jeder Podcast und alles, was ich online darüber sehe, auf Angstmacherei basiert."

Selbst Kollegin Shirley Ballas (65) konnte ihr keine Entwarnung geben. Deshalb hat die Tänzerin ihr Leben umgekrempelt. Neben dem Training geht sie dreimal wöchentlich in die Sauna, um ihren Cortisolspiegel zu senken. Auch Eisbäder gehören zu ihrer Routine: "Ich finde, Eisbäder sind gut für meine mentale Gesundheit."

Trotz ihres Erfolgs macht sich Motsi Mabuse Sorgen, dass der stressige "Strictly Come Dancing"-Zeitplan ihre Fortschritte zunichtemachen könnte. "Es bereitet mir jetzt Angst, dass 'Strictly' wieder angefangen hat", gesteht sie. Die größte Herausforderung sei es, ihre neue Routine aufrechtzuerhalten.

Die kürzlich gestartete 23. Staffel der britischen Tanzshow, dem Pendant zum deutschen "Let's Dance", konnte Mabuse aber bisher offensichtlich genießen. Am vergangenen Wochenende gab sie bei Instagram einen Blick hinter die Kulissen und erklärte dazu: "Was für eine magische Filmwoche bei 'Strictly Come Dancing'. Jedes einzelne Paar hat Magie auf die Tanzfläche gebracht - wirklich fantastische Darbietungen!"