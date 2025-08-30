Wechsel offiziell: Nick Woltemade geht zu Newcastle United

Der Transfer von Nick Woltemade auf die Insel ist perfekt. Am Samstagmittag veröffentlichte der Club aus der Premier League eine entsprechende Mitteilung.
Was im Grunde klar war, ist seit Samstagmittag auch offiziell: Der Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro ist perfekt. Das teilte der englische Premier-League-Club mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler erhält beim Club aus dem Nordosten Englands, der vom saudischen Staatsfond finanziert wird, einen langfristigen Vertrag. Details wurden nicht genannt, er soll aber Berichten zufolge bis zum 30. Juni 2031 laufen.