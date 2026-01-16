Wechsel in der Gastronomie: Trotz neuem Wirt – in der Weinstube Vetter bleibt alles beim Alten

1 Im Juli 2023 eröffnete Pablo Fernandez mit der Unteren Apotheke ein ausgezeichnetes Restaurant in Waiblingen, nun übernimmt er die Weinstube Vetter. Foto: Gottfried Stoppel

Fast heimlich, still und leise vollzieht sich in der Weinstube Vetter ein Wechsel: Pablo Fernandez übernimmt das bekannte Stuttgarter Restaurant – und ist etwas nervös.











In der Nacht davor hat Pablo Fernandez wenig geschlafen: Die Aufregung ist ihm anzusehen. Der 39-Jährige übernimmt schließlich nicht irgendein Lokal, sondern die Weinstube Vetter im Stuttgarter Heusteigviertel. Wobei es nur im Volksmund noch Weinstube genannt wird, obwohl es längst ein Restaurant, das eigentlich „Das Vetter“ heißt und seit Jahren ausgebucht ist. Ziemlich heimlich, still und leise haben sich die bisherigen Betreiber Claudia Kiebele und Georg Bayer nach fast 35 Jahren aus dem Geschäft zurückgezogen. Am 23. Dezember ging ihre Ära zu Ende, am Samstag, 17. Januar, öffnet Pablo Fernandez das Lokal wieder. Der Gastronom betreibt in Waiblingen das Restaurant Untere Apotheke, das ebenso wie Das Vetter vom Gastroführer Michelin für einen Besuch empfohlen wird.