Wechsel im Vorstand bei Stihl: Stihl holt Topmanager von GEA – Personalchef mit Transformationsaufgabe

Ulrich Braig übernimmt das Personalressort beim Motorsägenhersteller Stihl in Waiblingen. Warum seine Berufung mehr ist als ein Routinewechsel.
Ein Wechsel mit Signalwirkung: Beim schwäbischen Traditionsunternehmen Stihl rückt ein neuer Mann an die Spitze des Personalressorts. Der Aufsichtsrat hat Ulrich Braig zum Vorstand für Personal und Recht berufen, wie das Unternehmen mitteilt. Zum 1. September soll er die Verantwortung übernehmen – und damit eine Schlüsselrolle in einem Konzern, der sich zwischen Tradition und Transformation neu ausrichten muss.