Die Premierenparty für das Musical „We Will Rock You“ ist so wild wie die Show. Wie konnte die Sensation, dass Sir Brian May die Sologitarre spielt, so lange geheim gehalten werden?
Bei der Premierenparty im oberen Theaterfoyer gibt’s laute Musik, wilde Tänze von überwiegend in Leder gekleidete Menschen und ein beherrschendes Thema. Die meisten sind noch völlig geflasht von dem Moment, als Queen-Legende Sir Brian May, 78, plötzlich mit Gitarre von unten auf die Bühne gefahren wurde und aus dem Nebel stieg – live und echt bei „Bohemian Rhapsody“ im Zugaben-Teil bei der Comeback-Premiere von „We Will Rock You“. Die spannende Frage lautet: Wie konnte das bitteschön geheim bleiben?