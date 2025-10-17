„We Will Rock You“ in Stuttgart: Sir Brian May adelt mit seinem Besuch das Comeback des Queen-Musicals

Während Vips über den schwarzen Teppich gehen, bleibt der Besuch einer Legende ein wohlgehütetes Geheimnis. Sir Brian May ist zum Comeback von „We Will Rock You“ angereist.
Der rote Teppich ist in dieser Nacht schwarz. Der schwarze Teppich rockt mit – und wird zur Bühne von Kreativität. Der Dresscode lautet „We Will Rock You“. Fantasie ist erwünscht. Das ganze Publikum wird diese vier magischen Worte mitsingen, dabei mitstampfen und zum Teil eines kollektiven Herzschlages werden. „Buddy, you’re a boy, make a big noise.“