„We will Rock You“ in Stuttgart: Eine heftige Hommage an Queen – Musical-Cast stellt sich live vor

Selten erlebt Stuttgart echte Musicalpremieren. Mit dem Comeback von „We Will Rock You“ aber will die Stage Entertainment die Show auf ein „neues Level“ heben. Die Preview überzeugt.
Welches Wort beschreibt am besten eine Begeisterung, die sich kaum noch steigern lässt? Stephan Jaekel, der aus Hamburg angereiste Unternehmenssprecher der Stage Entertainment, muss nicht lange überlegen. Bei der Vorstellung des neuen Erstbesetzung-Trios von „We Will Rock you!“ sagt er deshalb kurz und prägnant: „Die Musik von Queen ist zeitlos geil!“