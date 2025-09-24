WC-Anlagen in Stuttgart: 600 000 Euro für eine öffentliche Toilette – ist das zu teuer?

Zwölf Millionen lässt sich die Stadt die neuen öffentlichen Toiletten kosten, die sich selbst reinigen können. Der Steuerzahlerbund sieht das kritisch.
Auf Tiktok bekam die Stadt für ein Video ihrer neuen selbstreinigenden Toilettenhäuschen 151 000 Herzchen. Der Bund der Steuerzahler (BDST) ist ob der neuen Anlagen weniger euphorisch. Die kürzlich eingeweihte neue Anlage am Wanderparkplatz Egelseer Heide oberhalb der Grabkapelle in Stuttgart-Rotenberg kostete laut Stadt rund 600 000 Euro. Insgesamt lässt sich die Landeshauptstadt den Bau von 34 Anlagen – sieben neue und 27 sanierte bestehende Toiletten – zwölf Millionen Euro kosten. Zusammen mit Betriebskosten summiert sich der Betrag auf 13,9 Millionen.