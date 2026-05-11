Wasserstoff-Pipeline in Stuttgart: Ulmer Straße wird zur Einbahnstraße

In wenigen Tagen beginnt der Bau der Wasserstoff-Pipeline in den Stuttgarter Neckarvororten. Im Gewerbegebiet Gaisburg bremst das auch den Liefer- und Durchgangsverkehr.
Voraussichtlich am 22. Mai wollen die Stadtwerke und die Stuttgart Netze mit dem Bau der Wasserstoff-Pipeline vom Hafengebiet in Hedelfingen bis zum SSB-Busbetriebshof in Gaisburg beginnen. Gearbeitet wird an mehreren Teilabschnitten gleichzeitig. Der Start soll noch diesen Monat Am Westkai im Hafen, in einem Bereich in Stuttgart-Wangen, im Bereich Großmarkt und an der Ulmer Straße im Gewerbegebiet Gaisburg zwischen dem Betriebshof der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und dem Knotenpunkt Wangener/Ulmer und Neckarwiesenstraße, der sogenannten Brendle-Kreuzung erfolgen.